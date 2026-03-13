Трамп анонсировал очень сильный удар по Ирану

Трамп: США намерены очень сильно ударить по Ирану на следующей неделе

США намерены очень сильно ударить по Ирану на следующей неделе. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает The Guardian.

«Мы планируем нанести Ирану очень сильный удар в течение следующей недели», — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что США в ходе конфликта с Ираном наносят по территории Исламской Республики удары такой силы, какой не испытывала ни одна страна со времен Второй мировой войны.

11 марта российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном заявил о необходимости прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса на Ближнем Востоке путем переговоров.