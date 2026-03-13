Реклама

Трамп анонсировал очень сильный удар по Ирану

Трамп: США намерены очень сильно ударить по Ирану на следующей неделе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США намерены очень сильно ударить по Ирану на следующей неделе. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает The Guardian.

«Мы планируем нанести Ирану очень сильный удар в течение следующей недели», — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что США в ходе конфликта с Ираном наносят по территории Исламской Республики удары такой силы, какой не испытывала ни одна страна со времен Второй мировой войны.

11 марта российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном заявил о необходимости прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса на Ближнем Востоке путем переговоров.

