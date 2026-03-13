Тренер юных российских гимнасток рассказала об их возвращении со сборов в Абу-Даби

Директор спортивной школы олимпийского резерва имени Ларисы Латыниной Ольга Коркач рассказала о том, как юные воспитанницы школы возвращались со сбора в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС.

По словам тренера, авиакомпания несколько раз меняла время вылета. «Летели кружным путем, в полтора раза дольше обычного. Единственное, нас разделили на две группы, пять человек вынуждены были лететь позже другим самолетом», — отметила Коркач.

Директор спортшколы добавила, что спортсменки не испытывали дискомфорта, находясь в Абу-Даби. «Вечером в небе видели огоньки, потом раздавался какой-то звук, и потом эти огоньки распадались на светящиеся полоски», — сказала тренер.

Спортсменки в возрасте от 8 до 13 лет прилетели на сборы в Абу-Даби 26 февраля. Спустя два дня США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Иранцы наносили ответные удары, в том числе по ОАЭ, где находятся американские военные объекты. В связи с этим небо над страной было закрыто.