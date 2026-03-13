Реклама

В российской школе сорвали массовое убийство

Суд взял под стражу подростка, готовившего массовое убийство в школе Коми
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Правоохранительные органы сорвали массовое убийство, которое готовил 15-летний подросток в школе Удорского района Республики Коми. Об этом сообщает ТАСС.

Мальчик планировал совершить преступление в мае с использованием огнестрельного оружия отца. О своем замысле и способе убийства он рассказал пользователям группы в интернете. Эта информация дошла до правоохранителей, и они задержали подростка.

Усть-Вымский районный суд арестовал его до 10 мая. По данным следствия, школьник решил совершить преступление в мае 2025 года, движимый личной неприязнью. Он увлекся идеей убийства учителей и одноклассников и стал изучать в интернете материалы о ранее совершенных вооруженных нападениях на школы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 («Приготовление к убийству двух и более лиц») УК РФ.

Ранее сообщалось, что учителей в Пермском крае обязали контролировать разговоры детей в школах после вооруженного нападения подростка в общеобразовательном учебном заведении № 1 в Александровске. Семиклассник ножом ранил сверстника 19 февраля.

