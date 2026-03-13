В сборной Ирана высказались об участии в чемпионате мира — 2026

Сборная Ирана: Никто не вправе исключить нас из числа участников ЧМ-2026

Сборная Ирана в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказалась об участии в чемпионате мира по футболу 2026 года.

В национальной команде подчеркнули, что никто не вправе исключить ее из числа участников мундиаля. «Единственная страна, которая может быть исключена, — это та, которая носит лишь титул "хозяина", но при этом неспособна обеспечить безопасность», — говорится в заявлении.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался о возможном выступлении команды на ЧМ. «У нас определенно нет возможности участвовать в подобном»», — отметил он.

Чемпионат мира-2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных. Иран уже завоевал путевку на турнир.

