Из жизни
06:20, 13 марта 2026Из жизни

Заключенный сбежал из-под надзора ради секса в биотуалете

В США заключенный сбежал из-под надзора ради свидания с женщиной в туалете
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Indian River County Sheriff

В штате Флорида, США, заключенный бросил свои обязанности на благотворительном вечере и соблазнил женщину. Об этом пишет New York Post.

35-летнего Хартли Эллиота Санчеса, которому еще не был вынесен приговор, отправили на благотворительное барбекю в качестве помощника. Он должен был выдавать гостям еду, однако сбежал из-под надзора.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он флиртовал с двумя женщинами на мероприятии, а после направился в сторону биотуалетов. Санчес зашел в одну из кабинок, и вскоре одна из женщин зашла туда вслед за ним. Через некоторое время пара вышла из туалета по отдельности. Позже мужчина признался, что занимался там сексом.

Надзиратели выяснили, что партнершей Санчеса стала бывшая заключенная. Действия Санчеса восприняли как попытку побега из тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 42-летняя женщина помогла заключенному сбежать из-под стражи. Он несколько дней скрывался на удаленной ферме, но его выследили и вновь задержали.

