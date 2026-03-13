Желающей общаться с сыном-бойцом СВО россиянке отказались проводить интернет

Депутат Иванов: На Урале матери участника СВО отказывались проводить интернет

Жительнице одного из сел Слободо-Туринского района Свердловской области, желающей общаться с сыном-участником специальной военной операции (СВО), отказались проводить интернет. Об этом сообщил в Telegram-канале уральский депутат Максим Иванов.

По данным парламентария, матери российского военнослужащего объясняли, что на это нет технических возможностей. Пожилая женщина обращалась в разные инстанции, но везде получала отказ.

Жительница Свердловской области в отчаянии написала депутату. Тот связался с компанией «Ростелеком». В кратчайшие сроки сложности удалось устранить и провести родственнице бойца спецоперации интернет.

До этого стало известно, что в Забайкальском крае мать не вернувшегося из зоны проведения СВО на Украине бойца лишили пенсии по потере кормильца.

Еще раньше в Ярославской области мать военнослужащего через суд добилась дополнительных выплат за не вернувшегося с фронта сына.