Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:35, 14 марта 2026

27-летняя женщина просидела 15 часов в засаде и поймала тигра-людоеда

В Индии 27-летняя ветеринар помогла поймать тигра-людоеда
Никита Савин
Фото: Sergio Pitamitz / VW Pics / Universal Images Group via Getty Images

В Индии женщина-ветеринар помогла поймать тигра-людоеда, который несколько месяцев терроризировал жителей штата Махараштра. Об этом пишет The Times of India.

27-летняя Приял Чурагаде просидела в засаде 15 часов, чтобы нейтрализовать опасного хищника. Женщине пришлось почти неподвижно дожидаться в специальном охотничьем укрытии на дереве, пока тигр польстится на приманку. В итоге 7 марта зверь все-таки вышел из зарослей, Чурагаде выстрелила в него из специального ружья дротиком со снотворным и попала. Через 10 минут хищник уснул. Опасный тигр оказался трехлетним самцом.

Новость о поимке тигра-людоеда сразу же разнесли местные СМИ, а женщину объявили героиней. Чурагаде, в свою очередь, отметила, что ее успех стал результатом кропотливой работы еще трех биологов, которые тщательно подобрали нужную приманку и не дали тигру сбежать. «Мы знали, что он придет, чтобы съесть тушу, а все пути к отступлению были отрезаны», — заявила ветеринар.

В последние месяцы жителей сразу нескольких районов штата Махараштра терроризировали тигры-людоеды. В частности, в конце февраля хищники растерзали двух человек за 12 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину объявили законной целью для атак Ирана. Какую роль сыграл Киев в войне на Ближнем Востоке?

    27-летняя женщина просидела 15 часов в засаде и поймала тигра-людоеда

    Япония задумала закупить украинские беспилотники

    В российском аэропорту ввели ограничения на вылет самолетов

    Россияне лишатся цветов из-за стихийного бедствия в Колумбии

    Вероятность удара Ирана по Украине после заявления о законности этой цели оценили

    Израиль пригрозил ближневосточной стране потерей территории

    Россиянка Ворончихина стала двукратной победительницей Паралимпиады-2026

    Крах НАТО при Трампе допустили

    Водителям напомнили о новом типе транспорта на дорогах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok