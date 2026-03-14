27-летняя женщина просидела 15 часов в засаде и поймала тигра-людоеда

В Индии 27-летняя ветеринар помогла поймать тигра-людоеда

В Индии женщина-ветеринар помогла поймать тигра-людоеда, который несколько месяцев терроризировал жителей штата Махараштра. Об этом пишет The Times of India.

27-летняя Приял Чурагаде просидела в засаде 15 часов, чтобы нейтрализовать опасного хищника. Женщине пришлось почти неподвижно дожидаться в специальном охотничьем укрытии на дереве, пока тигр польстится на приманку. В итоге 7 марта зверь все-таки вышел из зарослей, Чурагаде выстрелила в него из специального ружья дротиком со снотворным и попала. Через 10 минут хищник уснул. Опасный тигр оказался трехлетним самцом.

Новость о поимке тигра-людоеда сразу же разнесли местные СМИ, а женщину объявили героиней. Чурагаде, в свою очередь, отметила, что ее успех стал результатом кропотливой работы еще трех биологов, которые тщательно подобрали нужную приманку и не дали тигру сбежать. «Мы знали, что он придет, чтобы съесть тушу, а все пути к отступлению были отрезаны», — заявила ветеринар.

В последние месяцы жителей сразу нескольких районов штата Махараштра терроризировали тигры-людоеды. В частности, в конце февраля хищники растерзали двух человек за 12 часов.