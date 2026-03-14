14:46, 14 марта 2026

Академию управления МВД уличили в нарушении авторских прав

Екатерина Улитина
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Московский городской суд защитил авторские права в деле о плагиате в учебнике для Академии управления МВД. Об этом сообщается в Telegram-канале Мосгорсуда.

Как следует из материалов дела, в 2021 году Академия управления МВД России издала учебное пособие под авторством двух ученых: А.А. Нечаева и С.И. Курилова. В тексте были использованы дословные фрагменты из научных и учебных работ Сергея Валова без его согласия, указания авторства или ссылок на источники.

Нечаев и Курилов утверждали, что свое пособие создали на основе курса, разработанного в Академии еще в 1980-е годы, материалы же Валова, по их мнению, являются служебным произведением. Однако судебная экспертиза установила, что издание 2021 года во многом воспроизводит курс лекций Валова и содержит дословные заимствования.

Головинский районный суд Москвы признал нарушение авторских прав, обязал Академию опубликовать решение суда о допущенном нарушении и взыскал в пользу Валова компенсацию морального вреда и судебные расходы. Апелляционная инстанция Мосгорсуда, рассмотрев жалобы сторон, оставила это решение без изменений.

Ранее автор из Смоленской области Татьяна Викентьева обвинила Григория Чхартишвили, известного как Борис Акунин (признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), в плагиате. С соответствующим иском она обратилась в Таганский суд Москвы и попросила запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель».

