Бывший футболист ЦСКА лишился рекламного контракта в США из-за сборной Ирана

Экс-игрок ЦСКА Хонда лишился рекламного контракта в США из-за поддержки Ирана

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда лишился рекламного контракта в США из-за публичной поддержки иранской сборной. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-игрок заявил, что американская компания отменила сделку, намеченную к чемпионату мира 2026 года. Хонда выразил сожаление, но подчеркнул: «Я не хочу иметь ничего общего с теми, кто игнорирует суть вещей».

Ранее Иран объявил о снятии с турнира в США из-за военного конфликта с американцами, и японец пожелал увидеть персов на мундиале.

Завершивший карьеру в 2024 году Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год. Ныне он владеет клубом «Эдо Ол Юнайтед».