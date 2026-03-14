19:54, 14 марта 2026

Бывший футболист ЦСКА лишился рекламного контракта в США из-за сборной Ирана

Анастасия Борисова

Фото: Alexandre Loureiro / Reuters

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда лишился рекламного контракта в США из-за публичной поддержки иранской сборной. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-игрок заявил, что американская компания отменила сделку, намеченную к чемпионату мира 2026 года. Хонда выразил сожаление, но подчеркнул: «Я не хочу иметь ничего общего с теми, кто игнорирует суть вещей».

Ранее Иран объявил о снятии с турнира в США из-за военного конфликта с американцами, и японец пожелал увидеть персов на мундиале.

Завершивший карьеру в 2024 году Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год. Ныне он владеет клубом «Эдо Ол Юнайтед».

    Последние новости

    Украину объявили законной целью для атак Ирана. Какую роль сыграл Киев в войне на Ближнем Востоке?

    На подлете к Москве сбили около 40 дронов ВСУ

    Мошенник притворился полицейским и зарезал москвичку из-за сейфа со старинными монетами

    Иран раскрыл детали закрытия Ормузского пролива

    Москвичей предупредили о возвращении морозов

    Евросоюз продлил санкции для россиян из черного списка

    В Тегеране раскрыли ответ на удары США по нефтяным объектам Ирана

    В МИД Турции рассказали о расширении войны на Ближнем Востоке

    Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

    Премьер европейской страны призвал к переговорам с Россией

    Все новости
