21:49, 14 марта 2026Мир

Названо число убитых Израилем жителей Ливана

Mediterranean Man: ЦАХАЛ убил 826 жителей Ливана менее чем за две недели
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

С 2 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) убила 826 жителей Ливана. Об этом сообщает Telegram-канал Mediterranean Man.

«Этот месяц стал очень смертоносным для Ливана», — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что с 2023 года по январь 2026-го Израиль убил около 4000 человек.

Ранее портал Axios сообщил, что Израиль планирует начать масштабное вторжение в Ливан для разрушения военной инфраструктуры «Хезболлы».

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Ливану атакой в случае неспособности сдерживать «Хезболлу». Кац добавил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказали военным готовиться к расширению операций в Ливане.

    Последние новости

    США отвергли усилия арабских стран по урегулированию конфликта с Ираном

    В российском регионе уничтожили более 100 БПЛА

    Во Франции возмутились новым призывом Трампа к ЕС

    Удары Израиля к северу от иранского Исфахана сняли на видео

    Названо число убитых Израилем жителей Ливана

    Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике тайно переехал

    Трамп навредил мировой экономике

    Средства ПВО отразили десятичасовую атаку украинских БПЛА

    Умер один из самых влиятельных философов и социологов

    Мощные взрывы ФАБ-3000 сняли на видео

    Все новости
