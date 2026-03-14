Тренер детской команды проиграл собранные на турнир деньги в казино

Тренер детской команды «Факел» Гавришев проиграл деньги на турнир в казино

В Курске тренер детской футбольной команды «Факел» Евгений Гавришев проиграл собранные на турнир деньги в казино. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист полностью признал вину в растрате средств, собранных с родителей юных спортсменов. По данным следствия, он собрал 843 тысячи рублей на поездку 33 воспитанников в Кисловодск, но затем отменил сборы и отказался возвращать деньги.

Большую часть суммы Гавришев проиграл в онлайн-казино, что квалифицировано по ч. 3 ст. 160 УК РФ с возможным наказанием до шести лет лишения свободы. Ленинский районный суд Курска начал рассмотрение дела; следующее заседание состоится 16 марта.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл, собрав экспресс из 11 матчей Лиги Европы с итоговым коэффициентом 850,66. Ставка, размещенная в конце января, включала события с коэффициентом от 1,28 до 2,06, а бонус конторы увеличил общий множитель. Номинал в 1000 рублей принес россиянину 850 660 рублей чистой прибыли.