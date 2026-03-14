«Зенит» победил «Спартак» в матче РПЛ

18:02, 14 марта 2026

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 45-й минуте забил нападающий Александр Соболев, реализовавший пенальти. Второй мяч также с пенальти забил форвард Джон Дуран.

Таким образом, после 21 матча «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Спартак» занимает шестое место с 35 очками. Лидирует «Краснодар», имея в активе 46 очков.

«Спартак» в следующем туре 22-го марта в гостях сыграет с «Оренбургом». «Зенит» в тот же день на выезде встретится с московским «Динамо».

