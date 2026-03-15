Дипломат указал на одну из главных опасностей ближневосточного конфликта

Посол РФ в Израиле Викторов: Опасность конфликта на Ближнем Востоке в суматохе

То положение дел, которое сейчас сложилось на Ближнем Востоке, представляет опасность не только для официальных российских представителей в Израиле, но и для многих людей в соседних с ним государствах. Об этом в интервью информационной службе «Вести» предупредил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

По его словам, речь идет о воцарившейся суматохе, когда произойти может все, что угодно. В этом, по мнению дипломата, и кроется главная опасность. Викторов объяснил, что на примере российских официальных представителей он может судить об опасности для людей и компаний из соседних стран.

Ранее армия обороны Израиля объявила о начале широкомасштабной серии ударов по объектам на западе Ирана.

Кроме того, Израиль собрался начать масштабное вторжение в Ливан для разрушения военной инфраструктуры «Хезболлы». Как заявил один израильский чиновник, речь идет о повторении того, что произошло в Газе.