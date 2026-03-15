Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:04, 15 марта 2026Мир

Дипломат указал на одну из главных опасностей ближневосточного конфликта

Кирилл Луцюк

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

То положение дел, которое сейчас сложилось на Ближнем Востоке, представляет опасность не только для официальных российских представителей в Израиле, но и для многих людей в соседних с ним государствах. Об этом в интервью информационной службе «Вести» предупредил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

По его словам, речь идет о воцарившейся суматохе, когда произойти может все, что угодно. В этом, по мнению дипломата, и кроется главная опасность. Викторов объяснил, что на примере российских официальных представителей он может судить об опасности для людей и компаний из соседних стран.

Ранее армия обороны Израиля объявила о начале широкомасштабной серии ударов по объектам на западе Ирана.

Кроме того, Израиль собрался начать масштабное вторжение в Ливан для разрушения военной инфраструктуры «Хезболлы». Как заявил один израильский чиновник, речь идет о повторении того, что произошло в Газе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok