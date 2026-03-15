Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:45, 15 марта 2026Мир

Фицо призвал к наделению ЕС мандатом для переговоров с Россией по Украине
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: IMAGO / Ardan Fuessmann / Globallookpress.com

Премьер Словакии Роберт Фицо призвал к наделению Евросоюза мандатом для переговоров с Россией по украинскому вопросу. Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Премьер Бельгии признал, что поддержкой войны на Украине придушить экономически Россию не получилось и поэтому единственным правильным путем являются переговоры», — отметил он.

Такой голос здравого разума надо лишь приветствовать, продолжил Фицо. Если бы ЕС как институт запросил мандат на переговоры о мире, то премьер «голосовал бы за это обеими руками».

Насчет ситуации с остановкой Киевом прокачки нефти по трубопроводу «Дружба», Фицо указал, что Еврокомиссия (ЕК) формально приняла сторону Братиславы. Однако она не оказывает на Владимира Зеленского достаточного давления с целью восстановить поставки энергетического сырья.

Ранее Роберт Фицо рассказал, что Солдаты дезертируют из Вооруженных сил Украины. Он пояснил, что некоторые европейские страны хотят, чтобы конфликт между Россией и Украиной продолжался.

Также ранее сообщалось, что Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в Европейский союз из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok