Фицо призвал к наделению ЕС мандатом для переговоров с Россией по Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо призвал к наделению Евросоюза мандатом для переговоров с Россией по украинскому вопросу. Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Премьер Бельгии признал, что поддержкой войны на Украине придушить экономически Россию не получилось и поэтому единственным правильным путем являются переговоры», — отметил он.

Такой голос здравого разума надо лишь приветствовать, продолжил Фицо. Если бы ЕС как институт запросил мандат на переговоры о мире, то премьер «голосовал бы за это обеими руками».

Насчет ситуации с остановкой Киевом прокачки нефти по трубопроводу «Дружба», Фицо указал, что Еврокомиссия (ЕК) формально приняла сторону Братиславы. Однако она не оказывает на Владимира Зеленского достаточного давления с целью восстановить поставки энергетического сырья.

