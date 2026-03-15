«Локомотив» разгромно проиграл «Рубину» в матче РПЛ

20:55, 15 марта 2026

«Локомотив» разгромно проиграл «Рубину» со счетом 0:3 в матче РПЛ
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Московский «Локомотив» разгромно проиграл казанскому «Рубину» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 15 марта, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 23-й минуте забил защитник Игор Вуячич. На 55-й минуте преимущество команды увеличил защитник Егор Тесленко. На 70-й минуте окончательный счет установил хавбек Даниил Кузнецов.

Таким образом, после 21 матча «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Рубин» занимает восьмое место с 29 очками. Лидирует «Краснодар», имея в активе 46 очков.

«Локомотив» в следующем туре 22 марта дома сыграет с тольяттинским «Акроном». «Рубин» в тот же день на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

