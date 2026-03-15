Россиянам назвали признаки техники под угрозой возгорания

Специалист Буряков: Перегрев и удар могут спровоцировать возгорание техники

Перегрев, удар и естественный износ техники могут спровоцировать возгорание устройства, предупредил заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков. Эти и другие причины возгорания используемых ежедневно приборов специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Современный человек ежедневно держит в руках устройства с очень плотным запасом энергии. Смартфоны, ноутбуки, электросамокаты, аккумуляторный инструмент, внешние батареи выглядят безопасно и привычно, но внутри их элементов происходят сложные химические процессы. При потере стабильности внутренних химических процессов эта энергия способна высвободиться за минуты», — поделился Буряков.

Специалист добавил, что со стороны часто кажется, что техника вспыхивает без причины, однако это не так.

Перегрев, удар, ошибки при зарядке или естественный износ меняют структуру внутренних слоев аккумулятора. Температура начинает расти, а ее рост еще сильнее ускоряет реакции — начинается тепловой разгон с деградацией SEI-слоя, разложением электролита и выделением газов, после чего возникает пламя Арсений Буряков заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА

«Внутри [устройства] образуются газы и кислород от разложения катода, ускоряющие горение внутри ячейки — огонь быстро распространяется, используя внешний воздух и вентиляцию горючих газов», — объяснил он.

Также Буряков сообщил, что на ранних этапах внутренние нарушения могут никак не проявляться внешне, однако отсутствие заметных признаков неисправности не означает, что аккумулятор работает в безопасном режиме. Именно поэтому возгорание нередко может возникнуть тогда, когда устройство просто лежит на столе или заряжается ночью, добавил эксперт.

«По мере развития повреждения становятся видны изменения, указывающие на опасную работу батареи. У смартфона или пауэрбанка может измениться форма корпуса, появляется даже небольшое вздутие. Во время обычного использования устройство вдруг начинает сильно нагреваться без серьезной нагрузки. Возможны резкий запах, потемнение пластика возле разъемов, следы выделений», — предупредил собеседник.

Кроме того, иногда, по словам специалиста, электроника может вести себя нестабильно: уровень заряда меняется скачками, аппарат выключается при еще достаточной батарее. Он сообщил, что все это говорит о том, что нормальный режим работы уже нарушен. При дальнейшем использовании, особенно при подключении к сети, риск возгорания резко возрастает.

Вместе с тем Буряков отметил, что условия хранения напрямую влияют на надежность аккумулятора.

«Телефон, оставленный на подоконнике под прямыми солнечными лучами, нагревается значительно сильнее, чем ощущается при коротком прикосновении, ускоряя деградацию. После пребывания на морозе внутри элемента могут возникнуть повреждения, которые проявятся позже, чаще всего во время зарядки. Падения и удары также способны нарушить изоляцию между внутренними слоями. В результате батарея начинает работать как система с внутренним коротким замыканием, и нагрев постепенно усиливается», — сообщил он.

Любое изменение формы, необычный нагрев или запах — достаточная причина прекратить использование, отключить устройство от питания и убрать его подальше от легковоспламеняющихся предметов. Попытка «еще немного попользоваться» часто становится границей, за которой ситуация выходит из-под контроля Арсений Буряков заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА

Ранее стало известно, что германский концерн BMW принял решение отозвать сотни тысяч своих автомобилей разных моделей по всему миру из-за угрозы возгорания. Уточняется, что решение затронет 335 374 машины автогиганта.

Речь идет о моделях i5, i7, M5, а также 5-й и 7-й серий, которые выпускали с 9 июня 2022 года по 5 декабря 2025 года. Только в Германии планируется отозвать 29 441 автомобиль.