Стало известно о планах Путина на следующую неделю

«Вести»: На следующей неделе у Путина запланированы международные контакты

На следующей неделе у президента России Владимира Путина запланированы международные контакты. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести».

Кроме того, глава государства примет участие в заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры России и проведет совещание с членами правительства.

В начале прошлой недели Путин заявил, что Россия готова работать с Европой по поставкам нефти и газа. Однако Москва должна получить соответствующий сигнал. Президент призвал не ждать, когда Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки. Глава государства сказал, что Россия продолжит экспортировать нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию.

Также Путин заявил, что высокие цены на сырьевые товары, которые наблюдаются в настоящее время, носят временный характер,