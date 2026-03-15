Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:29, 15 марта 2026

Трамп допустил новые удары по иранскому острову «ради забавы»

Трамп допустил новые удары по иранскому острову Харк «просто ради забавы»
Марина Совина
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / Reuters

США «полностью разрушили» иранский остров Харк и могут нанести еще несколько ударов «просто ради забавы», заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News.

По его словам, удар Вашингтона обошел стороной крупную энергетическую инфраструктуру острова. «Я ничего не делал с линиями электропередач, потому что их восстановление заняло бы годы», — сказал он.

Ранее президент США сообщил, что американские военные нанесли «один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока» по Харку. Он заявил, что в результате атаки были полностью уничтожены все военные цели, и пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре на острове.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп отклонил предложение президента России Владимира Путина по вывозу иранского обогащенного урана в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok