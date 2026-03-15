Трамп допустил новые удары по иранскому острову «ради забавы»

Трамп допустил новые удары по иранскому острову Харк «просто ради забавы»

США «полностью разрушили» иранский остров Харк и могут нанести еще несколько ударов «просто ради забавы», заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News.

По его словам, удар Вашингтона обошел стороной крупную энергетическую инфраструктуру острова. «Я ничего не делал с линиями электропередач, потому что их восстановление заняло бы годы», — сказал он.

Ранее президент США сообщил, что американские военные нанесли «один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока» по Харку. Он заявил, что в результате атаки были полностью уничтожены все военные цели, и пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре на острове.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп отклонил предложение президента России Владимира Путина по вывозу иранского обогащенного урана в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.

