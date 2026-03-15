Захарова раскрыла нюансы контактов России с США

Захарова: РФ выстраивает контакты с США, исходя из того, что они делают

Россия выстраивает контакты с Соединенными Штатми, исходя из реалистичного восприятия и оценки того, что они делают. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «ТВ Центр».

«Мы как сохраняем те оценки, которые были даны в связи с конкретными действиями и шагами, так мы и выстраиваем наши контакты — исходя из реалистичного восприятия и оценки того, что они делают», — уточнила дипломат.

По е словам, Москва ведет контакты со всеми, с кем с точки зрения прагматичных национальных интересов это делать необходимо.

Ранее американские СМИ писали, что решение Белого дома о смягчении санкций против российской нефти стало победой России. Отмечается, что проблемы с поставками энергоресурсов способны укрепить позиции РФ на мировом рынке.

В Госдуме же заявили, что решение Штатов временно снять ограничения на продажу российской нефти является хорошим сигналом. Это хорошее решение, так как и производители, и потребители заинтересованы в стабильных и предсказуемых ценах на энергоресурсы.