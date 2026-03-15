Политик Мема заявил, что Зеленскому следует посетить Москву для переговоров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отправиться на переговоры в Москву, чтобы урегулировать военный конфликт дипломатическим путем. С таким призывом выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети X.

«Зеленскому следует рассмотреть предложение президента [России Владимира] Путина посетить Москву для первого раунда переговоров для прекращения этого военного конфликта. Предложение все еще действительно, и на месте Зеленского я бы больше не колебался», — заявил политик.

Он добавил, что в случае, если военное противостояние с Россией удастся завершить дипломатическим путем, то и лично для президента Украины это будет означать благоприятный исход.

Российская сторона неоднократно приглашала украинского лидера в Москву для проведения переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отмечал, что Россия открыта для диалога с Украиной. Зеленский же отвергал все подобные предложения.

