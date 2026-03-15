16:23, 15 марта 2026Мир

Зеленского призвали отправиться на переговоры в Москву

Политик Мема заявил, что Зеленскому следует посетить Москву для переговоров
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отправиться на переговоры в Москву, чтобы урегулировать военный конфликт дипломатическим путем. С таким призывом выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети X.

«Зеленскому следует рассмотреть предложение президента [России Владимира] Путина посетить Москву для первого раунда переговоров для прекращения этого военного конфликта. Предложение все еще действительно, и на месте Зеленского я бы больше не колебался», — заявил политик.

Он добавил, что в случае, если военное противостояние с Россией удастся завершить дипломатическим путем, то и лично для президента Украины это будет означать благоприятный исход.

Российская сторона неоднократно приглашала украинского лидера в Москву для проведения переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отмечал, что Россия открыта для диалога с Украиной. Зеленский же отвергал все подобные предложения.

    Последние новости

    Военкор прокомментировал грубый отказ Ушакова приехавшим в Москву советникам Макрона

    Гросси рассказал о главных опасениях в ситуации с атомной сферой Ирана

    Горнолыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады

    Сийярто назвал Зеленского размахивающим руками актером

    Иран применил стратегическую двухступенчатую ракету

    Дроны-камикадзе ВСУ атаковали предприятие в российском регионе

    Зеленского призвали отправиться на переговоры в Москву

    Дзюба помог «Акрону» уйти от поражения в матче с «Ахматом»

    Афганистан ударил по военной базе соседней страны

    Появились новые кадры с поиска третьего пропавшего больше недели назад под Москвой ребенка

    Все новости
