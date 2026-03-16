Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:29, 16 марта 2026МирЭксклюзив

Бывший посол высказался о военном вмешательстве России в иранский конфликт

Экс-посол в Иране Марьясов: Военное вмешательство России в конфликт бессмысленно
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Военное вмешательство Москвы в иранский конфликт бессмысленно и может подогреть воинственные настроения в США. Об этом заявил экс-посол России в Исламской Республике Александр Марьясов в комментарии «Ленте.ру».

«Москва готова оказывать посреднические усилия. Россия предложила в Совете Безопасности ООН свою резолюцию, но она была американцами отвергнута», — отметил он.

В разговоре на полях конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке: факторы эскалации и траектории трансформации» эксперт напомнил, что Россия поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта: имеет контакты и с США, и с Ираном, — с их президентами уже несколько раз общался российский лидер Владимир Путин. Кроме того, дипломат выразил уверенность, что у Москвы есть контакты также с израильскими коллегами.

При этом Марьясов подчеркнул, что военное вмешательство России бессмысленно, поскольку это может подогреть воинственные настроения в США и испортить отношения с Вашингтоном, с которыми сейчас предпринимаются попытки наладить отношения для разрешения украинского кризиса и нормализации двусторонних отношений.

10 марта Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия с утра бьет по Киеву. Есть удары по центру города. Что известно к этому часу?

    В России обвинили ВСУ в нарушении Женевских конвенций

    Правительственная комиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России

    Азиатский союзник США резко нарастил импорт газа из России

    В Сочи произошла авария с участием школьного автобуса

    Российские грузоперевозчики предупредили о росте тарифов из-за нового закона

    В Индии выразили возмущение США из-за потопления иранского корабля

    Раскрыта неожиданная причина усиления возрастной потери памяти

    На Украине уличили «банду Ермака» в саботаже работы Рады

    Самолет выпустил стойку шасси за несколько секунд до аварийной посадки в Милане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok