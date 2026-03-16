Бывший посол высказался о военном вмешательстве России в иранский конфликт

Экс-посол в Иране Марьясов: Военное вмешательство России в конфликт бессмысленно

Военное вмешательство Москвы в иранский конфликт бессмысленно и может подогреть воинственные настроения в США. Об этом заявил экс-посол России в Исламской Республике Александр Марьясов в комментарии «Ленте.ру».

«Москва готова оказывать посреднические усилия. Россия предложила в Совете Безопасности ООН свою резолюцию, но она была американцами отвергнута», — отметил он.

В разговоре на полях конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке: факторы эскалации и траектории трансформации» эксперт напомнил, что Россия поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта: имеет контакты и с США, и с Ираном, — с их президентами уже несколько раз общался российский лидер Владимир Путин. Кроме того, дипломат выразил уверенность, что у Москвы есть контакты также с израильскими коллегами.

При этом Марьясов подчеркнул, что военное вмешательство России бессмысленно, поскольку это может подогреть воинственные настроения в США и испортить отношения с Вашингтоном, с которыми сейчас предпринимаются попытки наладить отношения для разрешения украинского кризиса и нормализации двусторонних отношений.

10 марта Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.