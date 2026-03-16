Долина вновь стала востребованной после скандала с квартирой

Продюсер Дворцов: Долина вновь стала востребованной на корпоративах

Народная артистка России Лариса Долина вновь стала востребованной на корпоративах после скандала с квартирой в Москве. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов, его комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам медиаменеджера, певица зарабатывает от 3,5 миллиона рублей за частное выступление. Продюсер уточнил, что гонорар пришлось снизить в два раза, однако Долиной удалось реабилитировать карьеру.

Он предположил, что через год исполнительница вновь сможет собирать большие залы. «Думаю, что у нее все решится и будет новый виток развития в карьере», — добавил Дворцов.

Лариса Долина ранее заявила, что простила людей, желавших ей смерти на фоне скандала с квартирой. Она также сообщила, что пережитая ситуация изменила ее взгляд на многие вещи и нашла отражение в ее новых песнях. По словам исполнительницы, большинство песен было записано именно в этот непростой период, поэтому они «получились очень трогательными и качественными».