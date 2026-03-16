Единственный призер Олимпиады от России рассказал о любви итальянцев к русским

Единственный призер ОИ от России Филиппов рассказал о любви итальянцев к русским

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, рассказал об отношении местных болельщиков к русским. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, итальянцы очень сильно болеют за россиян. «Они любят русских. Было ощущение, что они болеют за меня больше, чем за своих. Болельщики из других стран тоже топят за нас, несмотря на то, что мы выступаем под нейтральным статусом», — заявил Филиппов.

Ранее россиянин рассказал о том, что после ОИ-2026 у него выросла популярность. «Девушки пишут и фото присылают. Открываю? Иногда, если попадаются. Скажем так, пикантные фото тоже имеются», — заявил Филиппов.

Вице-чемпион Игр-2026 Филиппов стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на Олимпиаде. На соревнованиях в нейтральном статусе Россию представляли 13 атлетов.