Единственный призер ОИ от России рассказал о присылающих ему пикантные фото девушках

Ски-альпинист Никита Филиппов: Девушки присылают фото, пикантные тоже имеются

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал об усилении внимания к нему после выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен добавил, что сейчас на него в соцсетях подписано больше женщин, чем мужчин. Хотя раньше было наоборот. «Девушки пишут и фото присылают. Открываю? Иногда, если попадаются. Скажем так, пикантные фото тоже имеются», — заявил Филиппов.

Ранее Филиппов рассказал о желании покорить Эверест. Есть планы зайти туда без кислорода, может быть, даже рекорд поставить», — отметил атлет.

Вице-чемпион Игр-2026 Филиппов стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на Олимпиаде. На соревнованиях в нейтральном статусе Россию представляли 13 атлетов.