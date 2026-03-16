В ЕС получили заверения от Украины по одному воспросу

Reuters: Киев заверил ЕК в усилиях по ремонту нефтепровода «Дружба»

Украинская сторона заявила еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену, что делает все возможное для возобновления работы нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил сам Йоргенсен по итогам встречи с украинскими представителями, передает Reuters.

«Украинцы заявили мне, что делают все возможное для восстановления трубопровода», — сказал еврокомиссар журналистам после встречи министров энергетики Евросоюза (ЕС).

Йоргенсен также отметил, что ЕС заинтересован в сохранении нынешней структуры рынка электроэнергии. По его словам, Евросоюз не находится в кризисе безопасности поставок, однако переживает ценовой кризис из-за роста стоимости нефти и газа на фоне конфликта с Ираном. Чиновники разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях для смягчения последствий.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Украина блокирует нефтепровод «Дружба» с целью повлиять на выборы в Венгрии. По его мнению, Киев пытается повысить шансы оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в апреле.

13 марта премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не пускает венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба», чтобы скрыть свой обман о его якобы неисправности.