12:39, 16 марта 2026Мир

В ЕС получили заверения от Украины по одному воспросу

Reuters: Киев заверил ЕК в усилиях по ремонту нефтепровода «Дружба»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украинская сторона заявила еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену, что делает все возможное для возобновления работы нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил сам Йоргенсен по итогам встречи с украинскими представителями, передает Reuters.

«Украинцы заявили мне, что делают все возможное для восстановления трубопровода», — сказал еврокомиссар журналистам после встречи министров энергетики Евросоюза (ЕС).

Йоргенсен также отметил, что ЕС заинтересован в сохранении нынешней структуры рынка электроэнергии. По его словам, Евросоюз не находится в кризисе безопасности поставок, однако переживает ценовой кризис из-за роста стоимости нефти и газа на фоне конфликта с Ираном. Чиновники разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях для смягчения последствий.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Украина блокирует нефтепровод «Дружба» с целью повлиять на выборы в Венгрии. По его мнению, Киев пытается повысить шансы оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в апреле.

13 марта премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не пускает венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба», чтобы скрыть свой обман о его якобы неисправности.

    Последние новости

    Израиль объявил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана. Борт разбомбили прямо в аэропорту

    Глава МИД Бельгии резко высказался об отношениях с Россией

    Генералов ВСУ описали фразой «уж лучше искусственный интеллект»

    Заболевшая раком блогерша Лерчек перестала ходить

    Назван дальнейший сценарий конфликта между Ираном и США

    В России резко подешевел один китайский кроссовер

    Россиянам пообещали снижение «коммуналки» весной

    Германия и Польша предложили Украине подождать 20 лет ради вступления в ЕС

    Миллиарды рублей потратят на ремонт одной из «сталинских» высоток Москвы

    В ЕС получили заверения от Украины по одному воспросу

    Все новости
