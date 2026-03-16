Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:24, 16 марта 2026

Горнолыжница Вонн высказалась о продолжении карьеры после страшной травмы на Олимпиаде

Вонн допустила, что может завершить карьеру после страшной травмы на Олимпиаде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Американская горнолыжница Линдси Вонн на своей странице в Instagram(принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказалась о продолжении карьеры после страшной травмы на Олимпиаде-2026.

Спортсменка заявила, что пока не готова обсуждать свое будущее в спорте. «Сейчас я сконцентрирована на восстановлении после травмы и возвращении к нормальной жизни», — заявила Вонн.

Американка допустила, что может завершить карьеру. «Как только я приму решение, то сразу дам вам знать», — заявила Вонн.

41-летняя Вонн, выступавшая на Играх-2026 с разрывом передней крестообразной связки, упала во время скоростного спуска. Она получила сложный перелом большеберцовой кости и перелом головки малоберцовой кости. В ходе лечения спортсменке пришлось перенести пять операций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok