Горнолыжница Вонн высказалась о продолжении карьеры после страшной травмы на Олимпиаде

Американская горнолыжница Линдси Вонн на своей странице в Instagram(принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказалась о продолжении карьеры после страшной травмы на Олимпиаде-2026.

Спортсменка заявила, что пока не готова обсуждать свое будущее в спорте. «Сейчас я сконцентрирована на восстановлении после травмы и возвращении к нормальной жизни», — заявила Вонн.

Американка допустила, что может завершить карьеру. «Как только я приму решение, то сразу дам вам знать», — заявила Вонн.

41-летняя Вонн, выступавшая на Играх-2026 с разрывом передней крестообразной связки, упала во время скоростного спуска. Она получила сложный перелом большеберцовой кости и перелом головки малоберцовой кости. В ходе лечения спортсменке пришлось перенести пять операций.