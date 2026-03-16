Кремль прокомментировал призывы Трампа к Зеленскому

Песков: Призывы Трампа к Зеленскому подверждают, что Киев затягивает переговоры

Призывы президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому подтверждают, что именно Киев затягивает переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Никакого интереса [к переговорам по Украине], судя по заявлениям, президент Трамп не терял. Более того, он настоятельно рекомендует президенту Зеленскому пойти на сделку. И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе», — сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский остается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта на территории Украины. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока он не показывает готовности к переговорам на необходимом уровне.

9 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.