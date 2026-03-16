Заболевшая раком блогерша Лерчек перестала ходить из-за сильных болей

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, перестала ходить из-за сильных болей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, заболевшая раком блогерша жалуется на сильные боли и не может самостоятельно передвигаться. Сообщается, что из-за развивающихся метастазов у нее сломаны позвонки, а также повреждены кости свода черепа. Помимо того, у нее перестал видеть один глаз.

Чекалиной предстоит пройти пять сеансов лучевой терапии.

Ранее бывший муж Лерчек Артем Чекалин впервые высказался о ее болезни. Он заявил, что ей помогают семья и друзья.

8 марта стало известно, что у Чекалиной обнаружили злокачественную опухоль. Позже точный диагноз раскрыла ее подруга, блогерша Алина Акилова — по ее словам, у Лерчек выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами в разных органах. 13 марта Чекалину госпитализировали, чтобы начать курс химиотерапии. Она будет проходить лечение в онкологическом центре имени Н. Н. Блохина.