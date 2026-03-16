Медведев проиграл Синнеру в финале турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 16 марта, и продлилась два сета. В обоих итальянец взял верх на тай-брейке. Спортсмены провели на корте 1 час и 58 минут.

В полуфинале Медведев играл с первой ракеткой мира — испанцем Карлосом Алькарасом. Россиянин одержал победу в двух сетах.

Ранее Медведев добрался до отметки в 50 миллионов долларов заработанных призовых за карьеру. Он стал восьмым теннисистом в истории, который смог это сделать.