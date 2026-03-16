Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
Медведев проиграл Синнеру в финале турнира ATP в Индиан-Уэллсе
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jayne Kamin-Oncea / Imagn Images / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 16 марта, и продлилась два сета. В обоих итальянец взял верх на тай-брейке. Спортсмены провели на корте 1 час и 58 минут.

В полуфинале Медведев играл с первой ракеткой мира — испанцем Карлосом Алькарасом. Россиянин одержал победу в двух сетах.

Ранее Медведев добрался до отметки в 50 миллионов долларов заработанных призовых за карьеру. Он стал восьмым теннисистом в истории, который смог это сделать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники третий день сбивают на подлете к Москве. Что известно о продолжающейся атаке?

    В России спрогнозировали подорожание пластиковой тары из-за войны в Иране

    Российский депутат отказался от проверки на алкоголь и поплатился

    53-летняя Гвинет Пэлтроу в прозрачном платье вышла на красную дорожку «Оскара»

    Военным США предсказали «мясорубку невиданных масштабов» на Ближнем Востоке

    Собянин раскрыл число сбитых за два дня на подлете к Москве беспилотников

    Британия отклонила призыв Трампа

    Пашинян сыграл на барабанах в центре большого сердца из детей

    Желание подзаработать привело российского подростка на скамью подсудимых

    Мужчинам назвали полезные для потенции продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok