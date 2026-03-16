07:40, 16 марта 2026Мир

МИД пригрозил жестким ответом за посягательство на здания российских дипмиссий на Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

МИД России пригрозил жестким ответом за посягательство на здания российских дипмиссий на Украине, передает РИА Новости.

В ведомстве напомнили о Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отметив, что ни разрыв дипломатических отношений, ни конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатического имущества.

В МИД призвали Киев соблюдать указанные нормы в отношении зданий, которые находятся в государственной собственности Российской Федерации. В противном случае Москва готова дать жесткий ответ.

Ранее сообщалось, что в Москве с посольства Украины взыскали более 5,5 миллиона рублей в качестве погашения долга за электроэнергию. Задолженность посольства перед энергетиками составила более 3,4 миллиона рублей. Также были удовлетворены исковые требования на сумму более 2 миллионов рублей на выплату штрафов и неустоек.

