Мужчинам подсказали способы усилить ощущения от секса

Cексотерапевты Арлин Голдман и Алекс Роббой рассказали мужчинам о способах усилить ощущения от секса и сделать оргазм ярче. Их советы приводит издание Men's Health.

Одним из способов усилить ощущения от секса специалисты назвали работу над дыханием. По словам Голдман, глубокое и медленное дыхание улучшает насыщение мышц кислородом, усиливает тактильные ощущения, а также снижает напряжение, которое может мешать получать удовольствие. «Дыхание — это то, с чем вы всегда можете работать, и оно действительно может усилить ощущения от секса», — отметила сексотерапевт.

Роббой также посоветовал делать паузы и переключать фокус внимания на ощущения, а не на достижение оргазма как цели. Он подчеркнул, что внимание к текущим эмоциональным и физическим переживаниям во время близости помогает продлить удовольствие и усиливает чувственность ощущений.

Ранее сексолог и гинеколог Юлия Маневская рассказала, как найти точку G. По ее словам, эта зона представляет собой шероховатую поверхность на расстоянии одного-двух сантиметров от входа во влагалище.