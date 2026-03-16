Назван дальнейший сценарий конфликта между Ираном и США

Политолог Глазунов: Иран будет затягивать войну, пока США не согласятся на мир

Иран будет затягивать войну до того момента, пока Израиль и США не согласятся на какой-то мир, который не ударил бы по имиджу президента Дональда Трампа, считает политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна будет воевать, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности своей атаки на страну. Глава ведомства подчеркнул, что жертвы боевых действий также должны получить компенсацию.

Политолог считает, что Иран не сможет выиграть войну против США и Израиля. По его словам, Трамп не допустит выхода Ирану из этого конфликта даже в нейтральном статусе.

«Однако США и Израиль не учли одну вещь: Иран — это первая в истории имперская нация. Иранцы обладают этими имперскими качествами — они будут сражаться до конца. Они будут затягивать войну до тех пор, пока против Трампа не выступят свои же. А Израиль не выдержит без США даже месяц войны, потому что у них нет ни промышленности, ни вооружения, ни сил, чтобы организовать полноценную войну против Ирана», — рассказал Глазунов.

Эксперт добавил, что Иран постарается нанести как можно больший урон и сделать так, чтобы нефть стоила за 500 или 1000 долларов. Это, по его словам, может возмутить мир и в конце концов ударить по имиджу Дональда Трампа и сделать виноватыми Соединенные Штаты.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.