Названа особенность израильских F-35

00:31, 16 марта 2026

NI: Шлем пилотов израильских F-35 позволяет «видеть сквозь самолет»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Israeli Army / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Пилоты истребителей F-35I Adir израильских военно-воздушных сил получили специальный шлем, который позволяет видеть «сквозь самолет». Особенность израильской модификации американского самолета пятого поколения назвали в публикации The National Interest (NI).

Пилоты базовых F-35 используют специальные шлемы с системой, которая выводит необходимую информацию перед глазами летчика. Корпус каждого шлема изготавливают индивидуально с учетом особенностей формы головы летчика. Это обеспечивает хорошую фиксацию в различных условиях. Стоимость изделия составляет более 400 тысяч долларов.

Для F-35I разработали новую модель шлема, которая может работать с дополнительными системами израильских самолетов. В частности, она позволяет пилоту получать изображение с камер и датчиков, установленных на самолете. Нашлемная система состоит из двух миниатюрных проекторов, которые выводят необходимую информацию.

В феврале издание Breaking Defense писало, что компания Lockheed Martin провела испытания истребителя F-35 с боевым искусственным интеллектом.

