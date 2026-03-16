Названа причина плохого сна у женщин

19:32, 16 марта 2026

Эксперт по сну Мойен: Плохой сон у женщин связан с особенностями обмена веществ
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Женщины часто спят хуже мужчин, рассказала эксперт по сну Николь Мойен. Причины этого она назвала изданию The Sun.

По словам специалистки, одна из причин плохого сна у женщин связана с особенностями обмена веществ и температурной чувствительности организма. У женщин, как правило, более медленный метаболизм и более холодная кожа, поэтому им чаще требуется более теплая среда для комфортного сна.

Эксперт также отметила, что на качество сна влияют гормональные изменения, которые происходят на разных этапах жизни, например во время менструального цикла или беременности.

Материалы по теме:
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц. Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц.Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
12 июля 2023

Мойен считает, что температура окружающей среды играет важную роль в засыпании и поддержании сна. По ее словам, согревание стоп, например с помощью носков, помогает расширить сосуды и снизить температуру тела, что помогает организму быстрее подготовиться ко сну.

Ранее сомнолог Саема Тахир и терапевт Энни Миллер рассказали, что привычка засыпать на диване снижает качество сна. По их мнению, негативно влияют неудобная поза, а также посторонние шумы и свет, которые обычно бывают в гостиной.

