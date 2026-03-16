Названы три неэффективные добавки для борьбы с бессонницей

Врач Кармен Беллидо заявила, что три добавки, которые многие люди принимают для борьбы с бессонницей, являются неэффективными. Их она назвала в разговоре с изданием El Periodico De España.

Беллидо утверждает, что не существует никаких убедительных научных доказательств того, что мелатонин, валериана и магний помогают бороться с бессонницей. В связи с этим она посоветовала при возникновении проблем со сном обратиться к врачу, который подберет оптимальную терапию.

По словам специалистки, медикаменты далеко не всегда являются первой линией лечения бессонницы. Более того, некоторые лекарства, к примеру, бензодиазепины и Z-препараты, могут вызывать толерантность и зависимость, поэтому они должны использоваться кратковременно в острых случаях, предупредила Беллидо.

Ранее сомнолог Карема Магомедова призвала отказаться от привычки засыпать под телевизор. Из-за этого, по ее словам, в организме подавляется выработка мелатонина.