Неожиданно вернувшаяся в соцсети Меган Фокс вышла в свет в откровенном образе

Вернувшуюся в соцсети Меган Фокс в мини-платье заметили перед афтепати «Оскара»

Американская актриса Меган Фокс, которая неожиданно вернулась в соцсети после двухлетнего затишья, вышла в свет в откровенном образе. Фото публикует портал Whoopsee в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фотографы заметили 39-летнюю звезду «Трансформеров» перед афтепати «Оскара». Знаменитость вышла из машины и попала в объективы камер в чулках и черном мини-платье, декольте которого было оформлено кружевами и эффектно подчеркивало ее грудь. Кроме того, она предстала в очках и открытых туфлях на платформе.

Ранее стало известно о возвращении Меган Фокс в соцсети. Актриса опубликовала откровенные снимки и озадачила фанатов изменениями в фигуре. Многие юзеры обратили внимание на объемные ягодицы знаменитости. Позже пластический хирург Павел Голованев объяснил подобные перемены липофилингом — пересадкой собственного жира.