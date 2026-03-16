17:24, 16 марта 2026Экономика

Один из ведущих экспортеров нефти в мире сократил добычу вдвое

Reuters: ОАЭ сократили добычу нефти более чем в два раза
Дмитрий Воронин

Фото: David McNew / Getty Images

Ежедневная добыча нефти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — одной из ведущих стран-экспортеров в мире — сократилась более чем вдвое на фоне фактического перекрытия поставок по Ормузскому проливу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

В январе, по данным ОПЕК, ОАЭ добывала около 3,4 миллиона баррелей в сутки, напоминает агентство.

После начала американо-израильских ударов по Ирану ряд стран Ближнего Востока, сотрудничающих с американцами подверглись атакам со стороны Тегерана. В число этих ответных целей в том числе попали объекты в Эмиратах. Так, в понедельник, 16 марта, крупный центр бункеровки и хранения нефти в порту Фуджейра в ОАЭ, который только накануне возобновил работу после предыдущей атаки беспилотника вновь остановил отгрузки из-за удара.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших в мире французская нефтегазовая компания TotalEnergies остановила добычу в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, что затронуло 15 процентов от суммарного объема ее производства. Согласно оценке аналитиков инвестбанка Goldman Sachs, в случае, если ситуация с поставками с Ближнего Востока не исправится до конца марта, мировые цены на нефть, вероятно, обновят рекордные уровни 2008 года, когда баррель марки Brent стоил 147 долларов.

