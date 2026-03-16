Небензя: ООН не участвует в переговорах по Украине из-за предвзятости

Постпред России при ООН в интервью сербской газете «Политика» объяснил, почему ООН не участвует в переговорах по мирному урегулированию на Украине. По его словам, это происходит по причине предвзятости международной организации.

«На данный момент ООН не участвует в переговорах, и это не случайно, ведь ее беспристрастность и нейтральность остается под вопросом», — отметил дипломат.

По его словам, Секретариат организации проявлял избирательный подход и двойные стандарты, чем лишил себя статуса арбитра.

Ранее Небензя заявил, что Москва намерена продолжать решение поставленных задач военными методами, пока президент Украины Владимир Зеленский не примет реалистичные условия переговоров. Он также предупредил, что условия переговоров для Зеленского будут становиться хуже с каждым потерянным днем.

