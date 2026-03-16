02:05, 16 марта 2026Мир

Постпред России объяснил причину неучастия ООН в переговорах по Украине

Марина Совина
Василий Небензя. Фото: Globallookpress.com

Постпред России при ООН в интервью сербской газете «Политика» объяснил, почему ООН не участвует в переговорах по мирному урегулированию на Украине. По его словам, это происходит по причине предвзятости международной организации.

«На данный момент ООН не участвует в переговорах, и это не случайно, ведь ее беспристрастность и нейтральность остается под вопросом», — отметил дипломат.

По его словам, Секретариат организации проявлял избирательный подход и двойные стандарты, чем лишил себя статуса арбитра.

Ранее Небензя заявил, что Москва намерена продолжать решение поставленных задач военными методами, пока президент Украины Владимир Зеленский не примет реалистичные условия переговоров. Он также предупредил, что условия переговоров для Зеленского будут становиться хуже с каждым потерянным днем.

