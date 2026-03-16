19:44, 16 марта 2026Силовые структуры

Появилась информация о семье напавшего с ножом на одноклассника школьника

РИА: Ударивший ножом ученика в Подмосковье школьник растет в благополучной семье
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Появилась информация о семье напавшего с ножом на сверстника в Подмосковье школьника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, мальчик растет в благополучной семье.

Ранее сообщалось, что отец напавшего с ножом на одноклассника школьника попадал в полицию за ограбления. Мужчину неоднократно задерживали за то, что он вырывал сумки у женщин. Сейчас он занимается ремонтными и отделочными работами.

О нападении подростка на сверстника стало известно ранее 16 марта. Юноша трижды ударил его ножом. Возбуждено уголовное дело.

