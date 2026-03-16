Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:39, 16 марта 2026

Путин поздравил российского горнолыжника с победой на Паралимпиаде

Путин поздравил российского горнолыжника Бугаева с победой на Паралимпиаде
Владислав Уткин

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на Паралимпиаде-2026. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе Вы ещё раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера», — написано в телеграмме.

Бугаев завоевал на Паралимпиаде три медали. Помимо победы в слаломе, в его активе бронзовые награды в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Зимняя Паралимпиада-2026 прошла в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok