Раскрыты подробности гибели сына известного российского бойца в зоне СВО

Сын бойца Дацика погиб в зоне СВО от нескольких ранений в результате атаки БПЛА

Бабушка Ярослава Дацика, сына известного российского бойца ММА Вячеслава Дацика, рассказала подробности гибели внука. По ее словам, он погиб от полученных при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины ранений. Слова женщины приводит РИА Новости.

«Он был ранен. Раны были в ногах и сбоку, в груди. Они оба [Вячеслав и Ярослав] были в ВДВ. Слава ведь пошел, чтобы быть рядом с сыном», — поделилась бабушка погибшего. По ее словам, боец и его сын попали в разные группы.

Женщина также сообщила, что Ярославу оказали первую помощь сослуживцы. Кроме того, они оттащили его в укрытие, однако спасти мужчину не удалось.

О гибели Вячеслава Дацика ранее сообщил его отец, не раскрывая подробностей случившегося.