Россиянка описала поездку в Европу фразой «ни одной элегантно одетой женщины»

Российская тревел-блогерша поговорила с подругой, которая вернулась из столицы Австрии — Вены, и была удивлена внешним видом местных женщин. Ее впечатлениями она поделилась в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

По словам соотечественницы по имени Анна, в городе не было ни одной красиво, стильно, элегантно одетой женщины. «Сплошные мешковатые брюки, бесформенные свитера, спортивная обувь. Серые, бежевые, черные унисекс-тона. Абсолютная визуальная скука», — такими фразами описала она поездку в Европу.

Россиянку поразило, что полные женщины средних лет гуляли в обтягивающих леггинсах, которые безжалостно подчеркивали изъяны фигур, а девушки помладше были в спортивных костюмах и потертых кроссовках. «Ноль макияжа. Ноль укладок. Максимум усилий — резинка для волос», — констатировала она.

Анна добавила, что когда она вышла из машины в замшевых ботильонах на каблуке, с профессиональной укладкой и свежим макияжем, прохожие оборачивались и смотрели на нее, «будто она материализовалась на пляже в вечернем платье от кутюр».

Через несколько дней соотечественница заметила одну деталь — по ее словам, жительницы Европы обладают внутренней свободой. Они независимы от чужого мнения и общественных стереотипов.

«Она вспомнила, сколько раз в Москве слышала: "Ты куда собралась без макияжа?", "В твоем возрасте короткие юбки уже неуместны", "Явно поправилась — пора срочно худеть". Здесь такого нет. И это действительно настоящая свобода, которой россиянам катастрофически не хватает», — констатировала автор.

