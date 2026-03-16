Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:54, 16 марта 2026

Стало известно о наводящей ужас на США тайной иранской ракете

Кнутов: Иранская ракета «Саджиль» наводит ужас на США из-за тайных характеристик
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Иранская ракета «Саджиль», которую Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые применил в ходе конфликта с США и Израилем, представляет собой серьезное оружие и несет для Штатов особую угрозу ввиду отсутствия ее точных характеристик. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«По ней нет данных в открытом доступе. Известно лишь, что ракета двухступенчатая. Есть предположения, что боевая часть составляет полторы тонны, дальность — около двух тысяч километров», — рассказал Кнутов.

Эксперт отметил, что 2000 километров для двухступенчатой ракеты не являются пределом, поэтому дальность может быть значительно больше.

Боевая часть ракеты может быть кассетной или моноблочной. Более высокие скоростные характеристики делают перехват подобной ракеты сложнее.

Ранее стало известно, что Иран в ходе переговоров с Индией выдвинул жесткие условия прохода судов страны через Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не наша война». Европейцы категорично отвергли требование Трампа отправить флот для снятия блокады Ормузского пролива

    102-летней казашке пожелали дожить до 100 лет

    Раскрыты подробности о попавших под винты речного трамвая в Москве гребцах

    Режим сна оказался связан с продолжительностью жизни

    Суд решил судьбу дела блогера Лерчик

    Умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького

    Россиянин заложил бомбу в своем почтовом ящике

    Россиянам назвали главную опасность ограничения максимальных выплат по ОСАГО

    Жениха-гангстера арестовали на собственной свадьбе

    Стало известно о наводящей ужас на США тайной иранской ракете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok