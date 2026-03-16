Иран выдвинул Индии жесткое условие прохода судов через Ормузский пролив

Reuters: Иран потребовал от Индии вернуть захваченные в феврале три танкера

Представители Ирана в ходе переговоров с коллегами из Индии выдвинули жесткое условие безопасного прохода судов через Ормузский пролив под флагом азиатской страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Иранские переговорщики призвали Индию вернуть захваченные в феврале три танкера. Только после выполнения Нью-Дели этого условия Тегеран пообещал обеспечить безопасный выход судов из акватории Ормузского пролива. Другим условием, выдвинутым Ираном в ходе переговоров, местный чиновник назвал поставки некоторых лекарств и медицинского оборудования, которые необходимы стране из-за продолжающейся войны с США и Израилем.

Ответом Ирана на начало совместной военной операции стало перекрытие Ормузского пролива. Важнейшая логистическая артерия региона в первых числах марта оказалась фактически закрыта для прохода иностранных судов. Среднесуточный транзит через пролив к этому времени сократился на 97 процентов и составил от 3 до 6 судов.

Масштабные перебои с поставками сырья резко ударили по Индии, оказавшейся одной из главных пострадавших из-за перекрытия Ормузского пролива. Азиатская страна столкнулась не только с дефицитом нефти, но также с нехваткой нефтяного сжиженного газа, который используется в том числе для приготовления пищи.

На этом фоне власти Индии попросили Иран предоставить своим судам право безопасного прохода через Ормузский пролив. Однако Тегеран в итоге удовлетворил лишь малую часть требований, дав разрешение экипажам всего двух танкеров, хотя Нью-Дели сделал запрос в отношении 20 судов.