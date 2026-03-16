Стало известно о решении бойца ММА Дацика после гибели сына на СВО

Боец ММА Дацик продолжит службу на СВО после гибели сына

Боец ММА Вячеслав Дацик продолжит службу в зоне спецоперации после гибели сына. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на семью спортсмена.

«Вячеслав продолжит служить в зоне спецоперации после смерти Ярослава. Сына похоронят в Москве, его тело доставит отец», — рассказали собеседники.

Ранее стало известно, что 21-летний Ярослав Дацик погиб в зоне спецоперации при атаке дрона.

Вячеславу Дацику 46 лет, на его счету 15 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 7 побед, а также 10 боксерских поединков и 7 побед в них.