Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:28, 16 марта 2026Спорт

Стало известно о решении бойца ММА Дацика после гибели сына на СВО

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Боец ММА Вячеслав Дацик продолжит службу в зоне спецоперации после гибели сына. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на семью спортсмена.

«Вячеслав продолжит служить в зоне спецоперации после смерти Ярослава. Сына похоронят в Москве, его тело доставит отец», — рассказали собеседники.

Ранее стало известно, что 21-летний Ярослав Дацик погиб в зоне спецоперации при атаке дрона.

Вячеславу Дацику 46 лет, на его счету 15 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 7 побед, а также 10 боксерских поединков и 7 побед в них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    МИД Венгрии выступил с заявлением о новом пакете санкций ЕС

    Жители московского ЖК пожаловались на полчища крыс

    Россияне массово игнорируют оформление одного документа на машину

    Пожаловавшимся на крыс москвичам посоветовали самостоятельно решать проблему

    Москалькова рассказала о судьбе остающихся на Украине россиян

    ЕС допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив

    В России назвали цель трехдневной атаки дронов на Москву

    Спасший на СВО несколько сотен раненых военный раскрыл шансы выжить при задетой артерии

    В аэропорту Ирана произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok