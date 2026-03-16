Владимир Тарасенко оформил дубль за 23 секунды в матче НХЛ

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Владимир Тарасенко оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 16 марта, и завершилась победой канадской команды со счетом 4:2. Тарасенко понадобилось 23 секунды во втором периоде, чтобы отправить в ворота соперника две шайбы.

Тарасенко провел 61 матч в нынешнем сезоне. На счету россиянина 18 голов и 20 результативных передач.

Тарасенко присоединился к «Миннесоте» минувшим летом. Тогда «Уайлд» стали для него четвертой командой за последние два года.