ЦСКА попросил отменить удаление главного тренера в матче с «Балтикой»

20:30, 16 марта 2026

ЦСКА попросил отменить удаление главного тренера Челестини в матче с «Балтикой»
Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

ЦСКА попросил отменить удаление главного тренера команды Фабио Челестини в матче с «Балтикой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора клуба по коммуникациям Кирилла Брейдо.

«ЦСКА обратился в КДК РФС в связи с несогласием с получением Фабио Челестини красной карточки», — сказал Брейдо. Челестини удалили за вход в техническую зону «Балтики» в конфликтной манере.

Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» — ЦСКА завершился победой калининградцев со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время главный тренер хозяев поля Андрей Талалаев выбил выкатившийся в аут мяч на трибуны, чем спровоцировал конфликт, в котором приняли участие футболисты и представители тренерских штабов обеих команд. По его итогам наставники «Балтики» и ЦСКА были удалены. «Балтика», в свою очередь, обратилась по итогам игры с «армейцами» в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

После 21 матча ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Балтика» занимает четвертое место с 39 очками. Лидирует «Краснодар», имея в активе 46 очков.

«Балтика» в следующем туре 21 марта дома сыграет с «Сочи». ЦСКА в тот же день примет махачкалинское «Динамо».

    Последние новости

    Глава Генштаба рассказал о создании полосы безопасности в зоне СВО

    Россиянам раскрыли способ ощутимо сэкономить на ЖКУ летом

    Жена Роберта Паттинсона прикрыла голую грудь перьями на афтепати «Оскара»

    В США назвали оружие для удара по кораблям Китая

    Глава Генштаба назвал район СВО с самыми активными боевыми действиями

    Трамп усомнился в необходимости работать с европейцами по Украине

    Бессонница унесла жизни 35 человек из одной семьи

    Блогерша Лерчек впервые вышла на связь после новости о раке и расплакалась

    Европейцы не захотели отправлять военных в Ормузский пролив

    Зумеры начали спасать торговые центры

    Все новости
