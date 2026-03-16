У российского депутата нашли незаконный доход на десятки миллионов рублей

В Волгоградской области у экс-депутата нашли незаконный доход в 44 млн рублей

В Волгоградской области прокуратура подала иск о взыскании 43,9 миллиона рублей с бывшего депутата областной думы Станислава Короткова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Ведомство установило, что данный доход бывшего законодателя является незаконным. Вопреки закону, депутат Коротков осуществлял предпринимательскую деятельность. По иску прокуратуры региона суд досрочно прекратил полномочия Короткова в связи с неоднократным несоблюдением ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Ранее генеральная прокуратура России подала иск с требованием обратить в доход государства миллиарды рублей, полученные бизнесменом Константином Пономаревым от сдачи в аренду дизельных генераторов компании IKEA.