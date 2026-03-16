В России допустили принятие резолюции Совбеза ООН по Украине

Постпред РФ Небензя: ООН может принять договор по Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что при успешных переговорах с Украиной при посредничестве США договоренности могут быть вынесены на утверждение Совета Безопасности ООН. Об этом он высказался в интервью сербской газете «Политика».

При этом Небензя добавил, что ООН не участвует в переговорах из-за утраты доверия к ее нейтральности. «ООН как универсальная международная площадка располагает необходимыми механизмами для придания таким решениям дополнительной международно-правовой легитимности, — сказал он.

Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке. При этом он принял резолюцию Бахрейна с критикой действий Ирана. Россия и Китай воздержались от голосования.