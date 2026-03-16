Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:49, 16 марта 2026Мир

В России допустили принятие резолюции Совбеза ООН по Украине

Марина Совина (ночной редактор)
Василий Небензя. Фото: Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что при успешных переговорах с Украиной при посредничестве США договоренности могут быть вынесены на утверждение Совета Безопасности ООН. Об этом он высказался в интервью сербской газете «Политика».

При этом Небензя добавил, что ООН не участвует в переговорах из-за утраты доверия к ее нейтральности. «ООН как универсальная международная площадка располагает необходимыми механизмами для придания таким решениям дополнительной международно-правовой легитимности, — сказал он.

Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке. При этом он принял резолюцию Бахрейна с критикой действий Ирана. Россия и Китай воздержались от голосования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok