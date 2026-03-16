11:03, 16 марта 2026Наука и техника

В России восстановили уникальную амфибию для СВО

«Красная звезда»: Российские студенты восстановили машину-амфибию ТПК для СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikipedia

Студенты и преподаватели Балтийского федерального университета имени Канта восстановили машину-амфибию ЛуАЗ-967, которую отправят в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Красная звезда».

Уникальную машину, которая также известна как транспортер переднего края (ТПК), восстанавливали 50 курсантов военного учебного центра. Учащиеся перебрали двигатель, обновили проводку и ходовую часть амфибии.

Полноприводный транспортер создали по заказу Воздушно-десантных войск. Первые ТПК сошли с конвейера в 1965 году. Легкая амфибия предназначена для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и установки различного вооружения. Машина с открытым кузовом получила откидную рулевую колонку, которая позволяет водителю управлять ТПК в полулежачем положении.

Ранее в марте в зоне СВО заметили новую транспортно-заряжающую машину (ТЗМ) реактивной системы залпового огня «Ураган». Машина на современном шасси БАЗ-69092 заменит ТЗМ на базе ЗИЛ-135ЛМ.

